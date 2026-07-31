سلوت يرفض قيادة «الطواحين»

رفض المدرب أرنه سلوت قيادة المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر للإعلان عن خليفة رونالد كومان، الذي استقال عقب الإقصاء من دور الـ 32 بكأس العالم 2026.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن المدرب الهولندي السابق لليفربول الإنجليزي، الذي أقيل الموسم الماضي، كان المرشح الأوفر حظًا لقيادة «الطواحين»، لكنه فضّل مواصلة العمل على مستوى الأندية.

وأشارت التقارير إلى أن سلوت «47 عامًا»، رفض عروضًا من ميلان الإيطالي، وفولهام الإنجليزي، والأهلي السعودي.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الهولندي للعبة بيانًا الأسبوع المقبل بشأن البحث عن مدرب جديد، خلفًا لكومان «63 عامًا».

وكان المدرب الهولندي إريك تن هاج أوضح، في وقت سابق من يوليو، أنه ليس متاحًا لتولي هذا المنصب، وأنه سيواصل تدريب تفينتي أنشيده في العامين المقبلين.

أما المرشح البارز الآخر، فهو بيتر بوس، الذي مدد عقده مع أيندهوفن في نهاية الموسم الماضي، بعد أن قاده للفوز بلقب الدوري الهولندي.

وستلعب هولندا مباراتها المقبلة ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر المقبل.