بعد المونديال.. العبكري يعتزل التحكيم

قدم محمد العبكري، الحكم الدولي المساعد، اعتزاله رسميًا من مجال التحكيم، وفق ما كشفه لـ«الرياضية» مصدر خاص.

ويأتي قرار العبكري «45 عامًا» الذي أعلنه عبرمجموعة «واتساب» حكام دوري روشن السعودي، حسب المصادر ذاتها، بعد مسيرة امتدت نحو 19 عامًا سجل فيها حضوره في العديد من المنافسات المحلية والقارية والدولية، كان أبرزها المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي اختتمت أخيرًا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبات العبكري ثالث حكم سعودي يعلن اعتزاله خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد الحكمين عبد الرحمن السلطان ومحمد النحيت، في وقت تشهد فيه منظومة التحكيم السعودية الإدارية تغييرات بعد نهاية عقد الأوزبكي فرهاد عبد الله مدير دائرة التحكيم، ومغادرته منصبه، إلى جانب علي الطريفي مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

ويُعد العبكري أحد الأسماء التي برزت في التحكيم المساعد خلال الأعوام الأخيرة، بعدما تدرج في إدارة المباريات المحلية، قبل أن ينال الشارة الدولية عام 2014، وشارك في عدد من البطولات الإقليمية والقارية، منها 5 بطولات تحت إشراف «فيفا» وصولًا إلى الظهور في أكبر محفل كروي عالمي من خلال مونديال 2026.