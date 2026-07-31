بتوصية باباس.. الاتفاق يبحث عن لاعبَي وسط

تسابق إدارة نادي الاتفاق الزمن للتعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال فترة الانتقالات الصيفية، تنفيذًا لطلبات الأسترالي آرثر باباس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أوصى باستقطاب لاعب وسط دفاعي وصانع ألعاب، طبقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويستأنف الفريق تدريباته مساء السبت في الدمام، بعدما منح باباس اللاعبين إجازة لثلاثة أيام أعقبت العودة من معسكر الإعداد في إسبانيا.

وينخرط «النواخذة» في معسكرٍ داخلي، يتخلّله لقاء تجريبي مع الأهلي، في آخر مرحلة من برنامج التحضير للموسم الجديد.

وعلى صعيد التعاقدات، تعمل إدارة النادي على تلبية طلبات باباس في خط الوسط، بعدما استقطبت الجناح الكوسوفي بيرسانت سيلينا، واتفقت مع المهاجم السويدي جوردان لارسون على الانضمام للفريق.

ولإبرام وتسجيل الصفقات الجديدة، يتعيَّن الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من رابطة دوري المحترفين، وتلقّي موافقة لجنة الرقابة المالية في الرابطة على التعاقدات.