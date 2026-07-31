إندونيسيا تكسب تيمور.. والسلبية تخيّم على سنغافورة وفيتنام

تعادل المنتخب السنغافوري الأول لكرة القدم دون أهدافٍ أمام مضيفه الفيتنامي، وفازت إندونيسيا 3ـ0 على تيمور الشرقية ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

وسجلت إندونيسيا انتصارها الثاني تواليًا بفضل ثلاثة أهدافٍ متأخرةٍ في ‌تشونبوري. وشهدت المباراة طرد جاكسون فاولر، لاعب تيمور الشرقية، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في أول 21 دقيقةً.

وافتتح شاين ⁠باتيناما ⁠التسجيل في الدقيقة 74 عندما سدَّد الكرة في المرمى عقب تمريرةٍ عرضيةٍ من دوني بامونجكاس، وضاعف توم هاي النتيجة بعد أربع دقائقَ من ركلةٍ حرَّةٍ متقنةٍ، سكنت الزاوية العليا للمرمى.

وأضاف ميتش بيكر، الذي سجل ثلاثيةً في مباراته الأولى مع إندونيسيا، الإثنين أمام كمبوديا، الهدف الثالث قبل تسع دقائقَ من نهاية المباراة مستغلًّا تمريرةً عرضيةً منخفضةً من راجنار أوراتمانجوين.

وفي المباراة الثانية، تمكَّنت فيتنام، حاملة اللقب، من تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ على ملعبها «مي دينه» أمام أكثر من 31 ألف متفرجٍ، شاهدوا تسديدتي نجوين ‌هوانج ⁠دوك، ونجوين تاي ⁠لوك ترتدان من العارضة.

وبهذه النتيجة، احتفظت سنغافورة بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاطٍ من ثلاث مباريات بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن إندونيسيا، بينما وصلت فيتنام إلى النقطة الرابعة.

⁠وخاض منتخبا إندونيسيا وفيتنام مباراتين، وسيتواجهان الإثنين المقبل.