رسميا.. هاو يطوي حقبة نيوكاسل

ودع إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم المستقيل، ناديه بعد الإعلان رسميًا، الجمعة، عن رحيله بعد خمسة مواسم.

وقاد هاو «48 عامًا» نيوكاسل للفوز بأول لقب محلي كبير منذ 70 عامًا، عندما أحرز كأس الرابطة 2025، كما قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا عامي 2023 و2025 خلال فترته.

وقال هاو، الذي سبق له تدريب بيرنلي وبورنموث، في بيان الجمعة: «بعد فترة من التفكير الشخصي، قررت أن الآن هو الوقت المناسب لي للاستقالة من منصبي مدربًا لنيوكاسل».

وأضاف: «بعد نحو خمسة أعوام قدمت فيها حياتي وقلبي وروحي للنادي بطاقة كبيرة، أشعر أن من مصلحتي ومصلحة النادي الاستقالة من المنصب واستعادة النشاط والحصول على قسط من الراحة».

وأردف: «رغم صعوبة اتخاذ هذا القرار، إلا أنني أعلم يقينًا أنه القرار الصحيح. لطالما وضعت مصلحة نيوكاسل قبل مصلحتي الشخصية في كل قرار اتخذته خلال فترة وجودي هنا، وهذا القرار ليس استثناء. كان شرفًا عظيمًا لي طوال حياتي أن أكون مدربًا لنيوكاسل يونايتد».

ويأتي رحيل هاو عقب موسم مخيب للآمال احتل فيه نيوكاسل المركز 12 في الدوري الإنجليزي بعد خسارته 17 بين 38 مباراة. وكانت آخر مهمة مع الخسارة 1ـ4 الأربعاء الماضي أمام بريستول سيتي تجريبًيا قبل الموسم الجديد.

كما سيغادر بقية الطاقم الفني وهم جيسون تيندال، وجرايم جونز، وستيفن بورشيس، وسيمون ويذرستون، إلى جانب دان هودجز رئيس الأداء.

ومن المتوقع أن يخلف هاو المدرب الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي الذي قدم استقالته هو الآخر.

ويأتي هذا التغيير وسط فترة من الاضطرابات الكبيرة في تشكيلة نيوكاسل.

وباع النادي المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول العام الماضي، وسمح منذ ذلك الحين برحيل الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب الوسط، إلى توتنام، والجناح الإنجليزي أنتوني جوردون إلى برشلونة. وقد يغادر القائد البرازيلي برونو جيمارايش.