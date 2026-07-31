القادسية يقترب وينتظر موافقة الغنام

بات نادي القادسية قريبًا للغاية من التعاقد مع خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ووصلت إدارة القادسية، الجمعة، إلى مرحلةٍ متقدمةٍ من التفاوض مع نظيرتها في الاتفاق بشأن شراء باقي عقد اللاعب الدولي، الممتد حتى صيف 2028.

ووفق المصادر، توصَّلت الإدارتان إلى توافقٍ أوَّلي حول الصفقة، وتبقَّى شِقٌّ التفاوض بين الغنام ورابع ترتيب دوري «روشن» الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يحصل الاتفاق، نظير تخلِّيه عن اللاعب للقادسية، على مبلغٍ يتراوح بين 20 و25 مليون ريال، يذهب رُبعُه تقريبًا إلى نادي النصر، الذي سيستفيد من بند «نسبة البيع المستقبلي».

وتعاقد الاتفاق مع الغنام، مطلع عام 2024، بعد أن اشترى عقده مع النصر.

وينصُّ العقد المبرم بين الناديين على جني الأخير ربحًا من البيع المستقبلي للجناح نسبته نحو 25%.

وأشارت المصادر إلى تكثيف القادسية جهوده لحسم الصفقة، واستعادة لاعبه السابق، تحسُّبًا لدخول نادٍ آخر على خطِّها.