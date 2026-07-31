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طواف الباحة
2026.07.31 | 10:22 pm
انطلقت المرحلة الثانية لطواف الباحة 2026 من قرية ذي عين التراثية إلى مدينة الباحة بمشاركة أكثر من 130 درَّاجًا يتنافسون عبر خمس مراحل، تمتدُّ لنحو 370 كيلومترًا، الجمعة (المركز الإعلامي - اتحاد الدراجات)
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