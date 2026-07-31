الخليفة يقترب من الاحتراف في إسبانيا

اقترب مشاري الخليفة، مهاجم فريق البكيرية الأول لكرة القدم السابق، من الاحتراف في نادي يوفينتود توريمولينوس الإسباني «درجة ثالثة» بعد خوضه تجربةً ميدانيةً ناجحةً، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، لفت الخليفة، البالغ 23 عامًا، في التجربة الميدانية، أنظار الجهاز الفني للفريق الإسباني حيث شارك في مباراةٍ تجريبيةٍ، أسهم خلالها في صناعة وتسجيل هدفين.

ويُنتظر أن يصل اللاعب إلى الرياض، فجر السبت، لإكمال تدريباته تحت إشراف مدربه الشخصي لحين اتخاذ قراره النهائي بالتوقيع للنادي الإسباني، أو النظر في العروض المقدَّمة له من أنديةٍ في دوري يلو للدرجة الأولى.

وبدأ الخليفة مسيرته بالفئات السنية في نادي التعاون عام 2022، ثم مثَّل فريق درجة الشباب في الحزم، وتحوَّل إلى البكيرية الموسم قبل الماضي، وسجل حضوره في دوري يلو الذي أنهاه فريقه في المركز الـ 11.