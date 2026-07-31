كوت ديفوار تنهي مهمة مدرب «الأفيال»

انتهت مهمة إيميرس فايي في قيادة المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم بعد أن اختار الاتحاد المحلي عدم تجديد عقده، الجمعة.

وأوضح بيانٌ للاتحاد، أن المدرب «42 عامًا»، الذي انتهى عقده الجمعة، أسهم في تطوير المنتخب، وأن النتائج التي تحققت تحت قيادته ستبقى جزءًا مهمًّا من التاريخ الحديث لكرة القدم الإيفوارية.

عُيِّن فايي مدربًا لـ «الأفيال»، يناير 2024، عقب إقالة الفرنسي جان لوي جاسيه خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها البلاد، وتحديدًا إثر الهزيمة الثقيلة أمام غينيا الاستوائية 0ـ4 في دور المجموعات.

وجاء تعيين المدرب مؤقتًا قبل أن يُثبَّت، 20 فبراير 2024، بعد أن قاد المنتخب إلى التتويج باللقب القاري بالفوز على نيجيريا 2ـ1.

وبعد ذلك، قاد فايي المنتخب إلى التأهل لكأس العالم 2026، وبلغ للمرة الأولى في تاريخه الأدوار الإقصائية من البطولة قبل أن يخرج بالخسارة أمام النرويج 1ـ2 في دور الـ 32.

وأوضح الاتحاد، أنه سيُعلن لاحقًا هوية المدرب الجديد للمنتخب، إضافةً إلى تشكيل الجهاز الفني المعاون.