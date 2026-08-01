الأهلي يمهل تشافي

أمهلت إدارة النادي الأهلي الإسباني تشافي هيرنانديز 48 ساعةً للرد على العرض الرسمي المقدَّم له بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للألماني ماتياس يايسله، الذي اقترب من تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأكدت المصادر ذاتها، أن تشافي يتصدَّر قائمة المرشَّحين لقيادة الأهلي، في وقت تواصل فيه الإدارة مفاوضاتها مع عدد من المدربين تحسُّبًا لعدم موافقة الإسباني على العرض، هذا مع تفضيل التعاقد مع مدرب يملك تجربةً سابقةً في الدوري السعودي، أو أحد دوريات المنطقة.

وتنتظر شركة النادي الأهلي وصول الاستقالة الخطيَّة للألماني يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، خلال ساعات، حسبَ مصادر «الرياضية». وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن الأهلي سيحصل على نحو 11 مليون يورو من نيوكاسل مقابل التخلي عن يايسله، الذي سيُوقِّع عقدًا، يمتدُّ أربعة مواسم بعد اختياره لخلافة الإنجليزي إيدي هاو.

وكانت «الرياضية» كشفت، الخميس، عن أن الخيارات التدريبية للأهلي انحصرت بين تشافي، والبرتغاليين نونو سانتو وفيتور بيريرا. وبدأ تشافي مسيرته التدريبية مع السد القطري عام 2019، وحقق معه سبعة ألقاب قبل أن يتولَّى تدريب برشلونة، نوفمبر 2021، ويقوده إلى التتويج بلقبَي الدوري الإسباني وكأس السوبر موسم 2022ـ2023.