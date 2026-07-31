13 ساعة و4 محطات ترهق حكام «روشن»

يخوض حكام دوري روشن السعودي رحلةَ سفر شاقةً، تمتدُّ نحو 13 ساعةً قبل الوصول إلى مقر المعسكر الإعدادي في مدينة ألافيس الإسبانية، الذي ينطلق غدًا السبت تحضيرًا للموسم الجديد.

وتبدأ رحلة الحكام فجر غد بمغادرة الرياض إلى مدينة إسطنبول التركية عبر رحلة جوية، تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة، ثم يسافرون إلى مدينة بلباو الإسبانية في رحلة أخرى بالمدة ذاتها، ويستكملون مشوارهم عبر طريق برَّي بالحافلة نحو مدينة ألافيس حيث يصلون إليها في أربع ساعات.

وتبلغ مدة التنقُّلات الإجمالية نحو 13 ساعةً، هذا دون احتساب فترات الانتظار بين الرحلات، وإجراءات السفر في المطارات، ما يجعل الرحلة مرهقةً قبل انطلاق البرنامجين البدني والفني في المعسكر.

ويستمر المعسكر حتى 9 أغسطس، ويتضمَّن اختبارات لياقيةً، ومحاضرات فنيةً، وتطبيقات عمليةً، إلى جانب مراجعة أحدث التعديلات على قانون كرة القدم بهدف تجهيز الحكام لإدارة منافسات الموسم الجديد بأعلى درجات الجاهزية.