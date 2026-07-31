الوحدة.. مورالها والجويد في الطريق

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن اقتراب إدارة نادي الوحدة من التعاقد مع البرازيلي لويز مورالها وأحمد الجويد، لاعبَي الوسط.

ويستعدُّ «فرسان مكة» لموسم دوري «يلو» للدرجة الأولى وسط تحرُّكاتٍ من حازم اللحياني، رئيس مجلس الإدارة، لإبرام بعض الصفقات الأجنبية والمحلية، دعمًا للمدرب المقدوني الشمالي سلافشي فوينيسكي.

وبعد إعلان النادي، الخميس، التعاقد مع الجناح البرازيلي أندرو إيريك موراتو، أفادت المصادر باقتراب الإدارة من التوقيع مع مورالها، الذي مثَّل أبها الموسم الماضي، وتكثيف سعيها نحو ضمِّ الجويد، لاعب العروبة.

ويُعسكر الفريق حاليًّا في مدينة أنطاليا التركية، استعدادًا للموسم الجديد.

ولفتت المصادر إلى طلب الجهاز الفني تنظيم مباراةٍ تجريبيةٍ أخرى خلال المعسكر، بعد الأولى التي شهِدت الخسارة 0ـ2 من دهوك العراقي.

ووصل الوحدة إلى تركيا، 19 يوليو، ويعود إلى السعودية، 6 أغسطس.

في سياقٍ آخر، تضع إدارة اللحياني اللمسات الأخيرة على تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الفئات السنية لكرة القدم، طبقًا لمصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية»، أشار إلى بدء الفرق تدريباتها بالفعل على ملعب الجموم بسبب وجود أعمال صيانةٍ في الملعبَين الرئيس والرديف بمقر النادي.