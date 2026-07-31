«الأوروبية المائية».. فنلندا إلى نهائي السباحة الفنية

بلغت السبَّاحتان الفنلنديتان ماري مويلالا، وإيريس ماريا نورمي نهائي منافسات السباحة الفنية الاستعراضية ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية LEN «باريس 2026»، التي انطلقت الجمعة، وتستمر حتى 5 أغسطس.

وتنظَّم البطولة بالمركز الأولمبي للمياه «Centre Aquatique Olympique» في سان ديني، وتشتمل على مسابقات الثنائي الفني والحر.

ويتضمَّن البرنامج منافسات الثنائي التقني، والثنائي الحر، والثنائي المختلط.

وتُجرى منافسات الثنائي الحر والمختلط، أوائل أغسطس، ضمن جدول عروضٍ دقيقٍ ومثيرٍ، يعتمد على معايير التحكيم الجديدة لعام 2026.

وتبرز بين المتنافسين الإسبانية إيريس تيو كاساس، وزميلتها ليلوس لويس فانيت في مسابقات الثنائي.

وتشهد البطولة عودة الشقيقات ألكسندري ممثِّلاتٍ عن اليونان في منافسات الثنائي التقني.

ويشارك الثنائي البريطاني القوي المكوَّن من كيت شورتمن وإيزابيل ثورب في منافسات الدويتو.