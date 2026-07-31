تحضيرات مكثفة

كثف فريق الفتح الأول لكرة القدم تدريباته خلال معسكره الجاري في إسبانيا، الجمعة، ضمن برنامج التحضيرات لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي - الفتح)