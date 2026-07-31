قبل التجربة الثالثة.. ماني ينضم إلى النصر

انضمَّ السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى المعسكر الخارجي لـ «الأصفر العاصمي» في لشبونة، العاصمة البرتغالية، حسبما كشف عنه ناديه، الجمعة.

وغاب اللاعب عن المرحلتين الأولى والثانية، إلى جانب انطلاقة المعسكر ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد بسبب تمتُّعه بإجازةٍ إضافيةٍ عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ويأتي التحاق الجناح السنغالي، الذي أعلن، أخيرًا، اعتزاله اللعب دوليًّا، بالمعسكر النصراوي قبل يومٍ واحدٍ من مواجهة أستريلا أمادورا في ثالث اللقاءات التجريبية خلال المعسكر.

وكان النصر لعب مباراتين تجريبيتين أمام الفريق الثاني في نادي بنفيكا «1ـ2»، وميريدا الإسباني «2ـ0»، ومن المنتظر أن يخوض مواجهةً رابعةً وأخيرةً ضد ألميريا الإسباني، 4 أغسطس.

ميدانيًّا، اكتفى الفريق بتدريباتٍ مسائيةٍ، الجمعة، شهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء الفرنسي كينسجلي كومان الذي أدى تمارينَ لياقيةً فقط لشعوره بآلامٍ أسفل القفص الصدري، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وقرَّر الأسترالي آنج بوستيكوجلو تطبيق فترةٍ تدريبيةٍ واحدةٍ بدلًا من فترتين لحين ختام المعسكر والعودة إلى الرياض.

ويتأهب الفريق النصراوي، تحت قيادة بوستيكوجلو، لخوض موسمٍ حافلٍ بالتحديات المحلية والقارية، إذ يشارك في دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدشن النصر حملة الدفاع عن لقب الدوري بلقاء الفتح، 15 أغسطس، على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الأولى، وبعد ثلاثة أيامٍ يواجه الدرعية على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن دور الـ 32 من كأس الملك.