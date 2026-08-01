أرسنال يحسم صفقة جيمارايش بـ 77 مليونا

توصَّل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاقٍ مبدئي بقيمة 77 مليون جنيه إسترليني مع نيوكاسل للتوقيع مع البرازيلي برونو جيمارايش، قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، الجمعة، أن العملية حُسمت، وسيتم ترتيب التفاصيل الأخرى المتعلقة بالكشف الطبي، وتقديم لاعب الوسط «28 عامًا» لاحقًا، مشيرةً إلى أن مبلغ الصفقة يشمل الإضافات.

وأوضحت أن نيوكاسل، الذي استقال مدربه إيدي هاو الجمعة، كان متردِّدًا في التخلي عن قائده بعد خسارة لاعبين أساسيين، منهم ساندرو تونالي إلى توتنام، وأنتوني جوردون إلى برشلونة، لكنْ حامل اللقب بذل جهدًا مضاعفًا لإقناعه بإتمام الصفقة.



كذلك، كشفت الصحيفة عن أن جيمارايش صدم إدارة النادي قبل أسابيعَ عندما أخبرهم برغبته في الرحيل.

ولم يسافر اللاعب مع بقية زملائه إلى المعسكر التحضيري للموسم الجديد بمنتجع «لا مانجا» في مدينة مورسيا الإسبانية.

وفي حال التوقيع الرسمي معه، سيصبح جيمارايش الصفقة الرابعة لأرسنال بعد بيرو هينكابي من باير ليفركوزن، وإيلان ميسلييه، حارس مرمى ليدز يونايتد السابق، والجناح اليوناني كريستوس تزوليس من كلوب بروج البلجيكي بـ 36 مليونًا.

وكان النادي حاول التعاقد مع جيمارايش للمرة الأولى في 2022 من ليون الفرنسي، لكنَّ نيوكاسل ظفر باللاعب، الذي يملك 48 مباراةً دوليةً، وشارك في كأس العالم الأخيرة.

من جهةٍ أخرى، يتردَّد أن أرسنال بصدد التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، إذ رفض العرض الأخير المقدَّم له من ناديه لتمديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2027.

وتشير تقاريرُ صحافيةٌ من مصادر عدة إلى أن النادي الإسباني أكد للاعبه الدولي أن هذا عرضه الأخير إما أن يقبله، أو يرحل.

وطالب فينيسيوس بزيادة راتبه، ومساواته بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يعتلي قمة أجور الريال.