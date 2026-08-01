مهاجم الاتحاد على طاولة جنوى

يُفكِّر نادي جنوى الإيطالي في إبرام صفقةٍ جديدةٍ مع نظيره الاتحاد بعد استعارته الألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، لمدة موسمٍ واحدٍ مع أحقية الشراء.

وحسبما نشرت قناة «سكاي سبورتس» الإيطالية، الجمعة، يتابع النادي، المنتمي إلى دوري «سيريا أ»، ملف النيجيري جورج إلينيخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ويدرس التفاصيل الخاصَّة بالتعاقد معه، وملفات مهاجمين آخرين بهدف تعزيز خط المقدِّمة في قائمة المدرب الإيطالي دانييلي دي روسي.

وضمَّ الاتحاد اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، من موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية وسط الموسم الماضي، ووقَّع معه عقدًا لأربعة مواسم ونصف الموسم.

واقتصرت مشاركات النيجيري مع كتيبة «النمور» على ست مبارياتٍ فقط، لم يحرز خلالها، أو يصنع أي هدفٍ.

وأعلن جنوى، مساء الجمعة، تعاقده مع ميتاي في إعارةٍ لمدة موسمٍ واحدٍ مع خيار الشراء.

وكشفت «الرياضية»، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، عن أن الاتحاد سيحصل على ثلاثة ملايين يورو في حال تفعيل النادي الإيطالي خيار شراء عقد الدولي الألباني، الممتد حتى صيف 2028.