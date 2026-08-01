قائمة خيمي.. رؤساء وأكاديميون وخبرات قانونية ومالية

شكَّل حاتم خيمي، الرئيس السابق لنادي الوحدة، قائمةً من 12 اسمًا، يتقدَّم بها السبت، قبل إغلاق باب الترشُّح في الـ 5:00 مساءً، إلى لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، المقرَّرة في 30 أغسطس الجاري، وفقًا لما ذكرته مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

واستعان خيمي، الذي يخوض الانتخابات على مقعد الرئيس، بـ 11 اسمًا، من بينهم محمد القاسم، الرئيس السابق لنادي التعاون، ومحمد الخليفة، الرئيس السابق للخلود، والحسن اليامي، اللاعب الدولي السابق، والبروفيسور فاطمة المؤيد، عميد كلية علوم الرياضة في جامعة الأميرة نورة.

كما تضمُّ القائمة المحامي خالد أبو راشد، والبروفيسور محمد بن حسن القحطاني، مستشار الحوكمة والتشريع المؤسَّسي، والدكتور عبد الله النعيم، خبير إدارة المخاطر المالية، وعبد العزيز الرويلي، نائب رئيس نادي العروبة سابقًا، والدكتور سلطان بن صابر الحربي، خبير السياحة والاستضافات.

وإلى جانب خيمي رئيس القائمة والسعوديين التسعة، فإنها تضم اسمين أجنبيين، هما السويسري جيريمي بيريشا، خبير التسويق والعلاقات الدولية، والمغربي الدكتور حسن خربوش، خبير التطوير الفني وإدارة المنشآت الرياضية.

ويصف خيمي قائمته، في ملف التعريف بها الذي يكشف عنه بعد التقدُّم للانتخابات، بأنها «منظومة عملٍ متكاملة» تجمع بين «الكفاءة الإدارية، والخبرة القانونية، والعمق المالي، والاحترافية الرياضية».

ووفق الجدول الزمني لانتخابات الاتحاد، تفحص اللجنة قوائم المرشحين بدءًا من الأحد وحتى الجمعة 7 أغسطس، وتعلن عن القوائم الأوَّلية 8 من الشهر ذاته، فيما تعلن عن القوائم النهائية 26 أغسطس.

وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد 30 أغسطس، وتختار مجلسَ إدارةٍ جديدًا.