أبها إجازة 5 أيام بعد سلوفينيا

منح الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، السبت، لاعبيه إجازة خمسة أيام عقب ختام معسكر في سلوفينيا، امتد نحو 16 يومًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر عينه أن بعثة الفريق، ستغادر عند الـ 08:00 من مساء السبت من مدينة ليوبليانا في سلوفينيا إلى تركيا، ومنها إلى السعودية.

وبيّن المصدر أن إدارة الكرة بدأت في مخاطبة بعض الأندية من أجل البحث عن تجريبيتين، بعد إلغاء مواجهة الأهلي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وخاض الفريق الجنوبي، خلال فترة المعسكر الخارجي، ثلاث مواجهات تجريبية، خسر اثنتين أمام الشارقة الإماراتي 2ـ1 والعلا في مباراة «مغلقة» وتعادل سلبًا مع ريزه سبور التركي.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، تعاقد أبها مع تسعة لاعبين، بينهم ثلاثة أجانب، هم: الفرنسيان دونوفان ليون، حارس المرمى، ولونتيز روزيه «وسط»، والسنغالي عبدو ديالو «مدافع»، ومن المحليين، انضمَّ عبد الكريم دارسي، وفيصل الصبياني المعاران من الهلال والشباب، والحارس المخضرم مصطفى ملائكة، ومحمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وجددت عقد الرأس أخضري جوريان قاري، ومحمد حمسل، وناصر الدعجاني.

وكان أبها صعد إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بطلًا لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، متصدرًا الترتيب بـ 77 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.