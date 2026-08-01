استئناف البحث عن 7 مفقودين بعد انهيار ثلجي

استأنفت فرق الإنقاذ الباكستانية، السبت، عمليات البحث عن سبعة متسلقي جبال فُقدوا إثر انهيار ثلجي على أحد أعلى قمم العالم، غداة انتشال جثث ثلاثة من أعضاء المجموعة.

وانقطع التواصل مع مجموعة من عشرة أشخاص، الخميس، يقودها البريطاني النيبالي نيرمال بورجا، متسلق الجبال الشهير، إثر الانهيار الثلجي.

وأعلنت الحكومة المحلية، الجمعة، أن الجثث التي تم انتشالها ونقلها بواسطة مروحية إلى المستشفى للتعرف عليها رسميًا، هي لامرأة أمريكية، وأخرى عمانية، ورجل نيبالي.

وأعلنت الشرطة في جلجت بلتستان، وهي منطقة جبلية في شمال باكستان، أن حمّالي الجبال وعمال الإنقاذ استأنفوا عملياتهم لليوم الثاني، بعد توقفها الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبدأ عناصر الإنقاذ ومروحيات تابعة للجيش بتمشيط المنطقة، الخميس، ثم قضوا الليلة في المخيم الرئيس، بحسب السلطات المحلية.

وأفادت فرق الإنقاذ برصد جثث عدد من المتسلقين الآخرين باستخدام صور التقطتها مسيرات. وأوضحت الحكومة المحلية أن عملية الإنقاذ تجري في تضاريس وعرة جدًا، وظروف جوية قاسية على ارتفاعات شاهقة، من الجيش الباكستاني بالتنسيق مع المتسلقين المحليين وفرق الإنقاذ.

تتألف المجموعة من عشرة أشخاص، بينهم متسلق الجبال نيرمال بورجا، وخمسة متسلقين نيباليين، وباكستاني، وعمانية، وأمريكية، وصيني، ويعود آخر تواصل مع الفريق إلى صباح الخميس، بحسب السلطات.