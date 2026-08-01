توتنام ينتصر

تغلب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم على غريمه اللندني تشيلسي 2ـ1، خلال اللقاء التجريبي، الذي جمع الفريقين ضمن جولتهما التحضيرية في سيدني، السبت (الفرنسية)