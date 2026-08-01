«الماجدية» يحتضن الهلال بعد رحلة شتاجرسباخ

يفتتح فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب جامعة الأميرة نورة شمال مدينة الرياض، للمرة الأولى بعد إجازة سيتحصل عليها اللاعبون مع ختام معسكره الخارجي بمدينة شتاجرسباخ النمساوية، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الملعب، الذي وقعت إدارة النادي العاصمي عقدًا مع الجامعة للتدريب عليه، يوليو الماضي، سيستضيف تمارين الفريق الأول فقط، وسيطلق عليه «مركز الماجدية الرياضي».

وأوضح المصدر أن الملعب يضم مسرحين للتدريبات وصالات إعداد وتدريبات بدنية على أحدث مستوى، وعيادة طبية ومكاتب إدارية، ومركزًا إعلاميًا، ومبنى خاصًا لمعسكر الفريق الأول.

ميدانيًا، خضع المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، صباح السبت، إلى برنامج تدريبي خاص، عقب انتظامه الجمعة في معسكر الفريق بمدينة شتاجرسباخ، على أن يشارك مع المجموعة فور اكتمال لياقته.

وافتتح الأزرق مبارياته التجريبية بالفوز على شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، وتغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، وخسر أمام مولودية الجزائر 0ـ2، ويختتم المعسكر أمام الأهلي القطري في الثالث من أغسطس الجاري.

وكان الفريق الهلال دشن تحضيراته بالمرحلة الأولى في الرياض، واستمر نحو 10 أيام، شملت الفحوص الطبية للاعبين، وتدريبات تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، قبل يدخل المرحلة الثانية بالنمسا، فيما تحتضن الرياض المرحلة الأخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويفتتح الهلال منافسات الموسم باستضافة نظيره الفيصلي، 14 أغسطس الجاري، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.