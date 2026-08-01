ألونسو: عودة مودريك مهمة.. وننتظره في هونج كونج

أوضح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الجناح الأوكراني ميخائيلو مودريك، العائد من الإيقاف، بسبب قضية منشطات، سينضم إلى المعسكر الإعدادي بهونج كونج، ليشارك في المرحلة الثانية من استعدادات الموسم الجديد.

وحصل مودريك «25 عامًا» على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب إثر غياب دام نحو عامين، بسبب رسوبه في اختبار المنشطات.

وخاض اللاعب آخر مباراة له مع تشيلسي في نوفمبر 2024، قبل أن يحصل على إذن بالعودة إلى الملاعب، الجمعة، بعد أن أنهى الاتحاد الإنجليزي للعبة الإجراءات الانضباطية المتعلقة به، بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وعقب خسارة تشيلسي 1ـ2 أمام منافسه اللندني توتنام بحضور جماهيري بلغ 80363 متفرجًا في سيدني السبت، قال ألونسو للصحافيين: «سعيد للغاية من أجله، ونريده أن يشعر بأنه جزء من الفريق لأنه كان يتدرب بمفرده لفترة طويلة. علينا أن نقيم الوضع بشأن مستقبله لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة. بصراحة، لم نكن نتوقع تلقي هذه الأخبار السارة».

كما رحب روبرتو دي زيربي، مدرب توتنام، الذي درب مودريك في شاختار دونيتسك الأوكراني قبل انضمامه إلى تشيلسي، بهذا الخبر.

وقال: «إنه شاب لطيف ولاعب رائع... آمل أن يتمكن من إثبات ذلك في الموسم الجديد بعد كل ما عاناه خلال العامين الماضيين».

كما رحب ألونسو بقبول استئناف تشيلسي يوم الجمعة ضد قرار خصم نقاط مع وقف التنفيذ، الذي فرض على النادي بسبب مخالفات للوائح الانتقالات التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف: «أي مسألة يتم تسويتها هي أمر جيد. يمكن أن تؤثر إيجابًا على الفريق، لذا أنا سعيد».