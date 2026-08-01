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مناورة «الليوث»

2026.08.01 | 07:46 pm
فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مناورة تكتيكية خلال الحصة التدريبية، السبت، ضمن برنامج المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الشباب)
مناورة «الليوث»

مناورة «الليوث»

مناورة «الليوث»

مناورة «الليوث»

مناورة «الليوث»

مناورة «الليوث»