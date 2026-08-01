مناورة «الليوث»

فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مناورة تكتيكية خلال الحصة التدريبية، السبت، ضمن برنامج المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الشباب)