بـ 25 مليونا.. سيلفا يعزز دفاع بورنموث

أبرم نادي بورنموث الإنجليزي، السبت، ثالث صفقاته الصيفية بالتعاقد مع البرتغالي أنتونيو سيلفا، قلب الدفاع، قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم مقابل 25 مليون يورو.

وكان بورنموث، سادس الدوري الممتاز الموسم الماضي، ضم المهاجم الإسباني ألفارو رودريجيز من إلتشي الإسباني مقابل 25 مليونًا، ومواطنه أليكس خيمينز، الظهير الأيمن، من ميلان الإيطالي بـ 18 مليوًنا.

ويصل قلب الدفاع «22 عامًا» إلى نادي المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي، بعد أن رسخ نفسه واحدًا من أكثر المدافعين الشباب تقييمًا في أوروبا، حيث يجمع بين الخبرة على أعلى مستوى وقائمة زاخرة بالألقاب مع بنفيكا والمنتخب.

وشارك سيلفا في 235 مباراة مع بنفيكا، وتوج بسته ألقاب رئيسة، وحصل على لقب أفضل مدافع بالدوري موسم 2022ـ2023. ومثّل البرتغال 20 مرة، وكان ضمن تشكيلات مونديال 2022، وأمم أوروبا 2024، ودوري الأمم.

وقال تياجو بينتو، رئيس العمليات بنادي بورنموث، في بيان صحافي: «على الرغم من أنه لم يتجاوز الـ 22 من عمره، فقد اكتسب بالفعل مستوى متميزًا من الخبرة بأحد أكبر الأندية الأوروبية، ولعب باستمرار في مختلف المسابقات، ليصبح مدافعًا يتمتع بنضج حقيقي ومهارات قيادية».

أما سيلفا فأكد: «أن العقلية السائدة هي الفوز دائمًا. سأبذل قصارى جهدي، وسألعب من أجل الجماهير. لدينا كل ما يساعدنا على تقديم أداء مميز على أرض الملعب».

ويقود بورنموث المدرب الألماني ماركو روزه خلفًا للإسباني أندوني إيراولا الذي رحل إلى ليفربول بعد إقالة الهولندي أرنه سلوت.

وخاض بورنموث مباراتين تجريبيتين أمام فريقين ألمانيين، فاز على سانت باولي 4-1 وأوجسبورج 5-2. وسيواجه جنوى الإيطالي وريال بيتيس الإسباني وماينتس الألماني تواليًا.

وستكون أولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز أمام مضيفه مانشستر سيتي في 23 أغسطس.