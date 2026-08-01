تايلاند تتصدر بثنائية ماليزيا.. والفلبين تقسو على لاوس

فاز المنتخب التايلاندي الأول لكرة القدم على نظيره الماليزي 2ـ0، السبت، فيما عمَّقت الفلبين جراح لاوس برباعيةٍ ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

ورفعت تايلاند رصيدها إلى ست نقاطٍ من مباراتين متقدِّمةً على ماليزيا بفارق الأهداف، فيما احتلت ميانمار والفلبين المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاطٍ، بينما تذيَّلت لاوس الترتيب دون رصيدٍ.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي الذي سيُلعب بنظام الذهاب والإياب في وقتٍ لاحقٍ من أغسطس الجاري.

وأعطى يوتساكون بورافا التقدم لتايلاند من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 38 بعد أن احتسب الحكم خطأ ضد عبيد الله شمسول في حق المهاجم كاكانا خاميوك، ثم أضاف تيراساك بويفيماي الثاني بتسديدةٍ إثر 11 دقيقةً من بداية الشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية قلبت الفلبين تأخرها في الشوط الأول، لتفوز 4ـ1 على مضيفتها لاوس، التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 في فيينتيان العاصمة.

وتقدَّمت لاوس عندما سمح كوينسي كاميراد، حارس مرمى الفلبين، لتسديدة داموث ثونجكامسافاث من مسافةٍ بعيدةٍ بالانزلاق من بين يديه، والمرور من بين ساقيه لتعبر خط المرمى.

وأدى طرد فيتدافان سومسانيد بسبب ارتكابه خطأ ضد جارفي جايوسو إلى استمرار لاوس بعشرة لاعبين، واستغل الزوار النقص في النهاية عندما أدرك جون لوسيرو التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وبعد خمس دقائق، وضع هدف فينجساي سيدافونج في مرماه الفلبين في المقدمة قبل أن تحسم ركلة جزاءٍ من جايوسو، وضربة رأسٍ من دايسوكي ساتو «88» الفوز للأخيرة.

يذكر أن منتخب سنغافورة يتصدر المجموعة الأولى بسبع نقاطٍ بعد مرور ثلاث جولات، وتأتي إندونيسيا ثانيًا بـ «6»، وفيتنام ثالثًا بـ «4»، فيما بقيت كمبوديا وتيمور الشرقية دون رصيد.