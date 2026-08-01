الشريف يخرج من سباق رئاسة اتحاد القدم

خرج الدكتور يحيى بن راجح الشريف، الأكاديمي والمتخصِّص في فسيولوجيا الجهد البدني والأداء الرياضي، من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم قبول ملفه مع إغلاق باب الترشُّح في الـ 05:00 من مساء السبت.

وأفاد الدكتور الشريف، في توضيحٍ حصلت «الرياضية» على نسخةٍ منه، بأن عدم استكمال الترشُّح كان بسبب عدم استيفاء شرط التزكية من ثلاثة أنديةٍ، بالتالي عدم قبول الملف، وليس انسحابًا.

وعبَّر الدكتور الشريف عن شكره لكل مَن دعم مشروع وبرامج التطوير لقائمته الانتخابية، مؤكدًا في الوقت ذاته تحمُّل كامل المسؤولية عن بعض التقديرات في إدارة هذه المرحلة، واصفًا التجربة بأنها كانت ثريةً ومفيدةً.

وقال الدكتور الشريف: «خلال هذه التجربة القصيرة تعرَّفنا على آليات العمل الانتخابي الخاصَّة، وواجهنا تحدياتٍ مرتبطةً بثقافة التزكية داخل بعض مكوِّنات الجمعية العمومية، وهو ما يستدعي تطويرًا مستقبليًّا لضمان عدالة الفرص ووضوح المعايير».

وأضاف: «أشكر أعضاء القائمة على دعمهم وثقتهم، وأتقدَّم بالشكر والتقدير لنادي محايل، رئيسًا وأعضاءً، على تزكيتهم قائمتنا، ودعمهم وثقتهم وموقفهم الإيجابي، مع خالص التقدير لهم».

واختتم الدكتور الشريف: «تبقى هذه التجربة محطةً مهمةً في مسارنا، وسنواصل في خدمة الرياضة السعودية من أي موقع».

وكان الدكتور الشريف يعتزم خوض سباق انتخابات رئاسة اتحاد القدم بقائمةٍ تضم شخصياتٍ رياضيةً وأكاديميةً، من أبرزهم محمد عبد الجواد ومحيسن الجمعان وعبد الحليم عمر، اللاعبون السابقون، وعدنان مهنا المعيبد، والدكتور عبد العزيز الخالد، والبروفيسور يحيى حسين الشريف، أستاذ القانون التجاري ورئيس غرفة فض المنازعات لكرة القدم سابقًا، والبروفيسور خالد الجلعود، والدكتورة هنوف أحمد الجهني.

وكانت «الرياضية» كشفت، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ 20 يوليو الماضي، عن أن الدكتور يحيى راجح الشريف، الأكاديمي والمتخصِّص في فسيولوجيا الجهد البدني والأداء الرياضي، يستعدُّ لخوض انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال قائمةٍ انتخابيةٍ، تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتخصصية، وعددٍ من نجوم كرة القدم السابقين.

وبعد خروج الدكتور الشريف من السباق، وإغلاق باب الترشُّح رسميًّا، يتنافس على كرسي الرئاسة عددٌ من الأسماء، من أبرزهم حاتم خيمي، وخالد الغامدي، وبدر الرزيزاء، ووداود المقرن.

وتجرى انتخابات رئاسة اتحاد القدم، 30 أغسطس، بعد استقالة ياسر المسحل من منصبه عقب خروج الأخضر من كأس العالم 2026، وقبلها تبدأ لجنة الانتخابات في فحص قوائم المرشحين، بدءًا من الأحد وحتى الجمعة 7 أغسطس، ثم يتم الإعلان عن القوائم الأوَّلية، 8 من الشهر ذاته، فيما تُعلن القوائم النهائية، 26 أغسطس.