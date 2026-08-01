الفتح.. خسارة ثالثة في ماربيا

خسر فريق الفتح الأول لكرة القدم أمام نظيره العربي 1ـ2، السبت، في رابع مبارياته التجريبية خلال معسكره الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد.

وسجل الفريق القطري هدفيه خلال مجريات الشوط الأول عبر رودري سانشيز، وبابلو سارابيا، فيما أجرى خالد العطوي، مدرب الفريق الفتحاوي، تغييراتٍ عدة مع انطلاق الشوط الثاني بهدف منح الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم ومستوياتهم الفنية.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 88 ليتمكَّن من تقليص الفارق بهدفٍ، سجله المغربي مراد باتنا.

وبهذه النتيجة، تلقَّى الفريق الأحسائي خسارته الثالثة في معسكره الجاري بعد مباراتيه أمام أكاديمية فيزيو 1ـ4، ومايوركا 0ـ3، علمًا أنه حقق انتصارًا وحيدًا، جاء على حساب جلاسيس يونايتد 6ـ0.

ومن المقرَّر أن يخوض الفتح مواجهةً تجريبيةً رابعةً وأخيرةً أمام فريقٍ يُحدَّد لاحقًا، الإثنين، في ختام المعسكر.

ويختتم الفريق تحضيراته بمرحلةٍ رابعةٍ على ملعبه، تستمر أسبوعًا قبل ملاقاة النصر، 15 أغسطس، على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.