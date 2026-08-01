الرئيسية / الصورة .. قصة

النصر يخسر

2026.08.01 | 11:45 pm
انتهت المواجهة التجريبية الثالثة لفريق النصر الأول لكرة القدم خلال معسكره الجاري في البرتغال بخسارته أمام أستريلا أمادورا البرتغالي 2ـ4، السبت (المركز الإعلامي - النصر)
النصر يخسر

النصر يخسر

النصر يخسر

النصر يخسر

النصر يخسر