النصر يخسر

انتهت المواجهة التجريبية الثالثة لفريق النصر الأول لكرة القدم خلال معسكره الجاري في البرتغال بخسارته أمام أستريلا أمادورا البرتغالي 2ـ4، السبت (المركز الإعلامي - النصر)