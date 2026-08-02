بصفقة باري.. السنغالي الـ 32 يدافع عن الشباب

ضمَّت إدارة الشباب السنغالي مامادو باري إلى الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد قادمًا من يونيون سانت البلجيكي، وفق ما نشره النادي في منصة «إكس».

وأوضح النادي في بيانه، السبت، أن باري انضمَّ إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بنظام الإعارة لمدة موسمٍ واحدٍ مع أفضلية الشراء.

وبهذا أصبح المدافع السنغالي اللاعب رقم 32 من أبناء جلدته الذين ينضمُّون إلى الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه 2008ـ2009.

وبدأ باري «21 عامًا» مسيرته مع أكاديمية ماوادي واد في السنغال، ثم خاض أولى تجاربه الاحترافية، مارس 2024، بانتقاله إلى ترومسو النرويجي بعقدٍ يمتدُّ أربعة مواسم حيث فرض نفسه سريعًا في الفريق الأول، وشارك في 15 مباراةً بالدوري النرويجي، سجل خلالها هدفًا واحدًا، كما لعب ثلاث مبارياتٍ مع الفريق الرديف، وأحرز فيها هدفين.

ولفتت مستويات اللاعب أنظار الفريق البلجيكي الذي تعاقد معه، يناير 2025، حتى صيف 2029، ليواصل تطوره في أحد أبرز الأندية في البلاد، ويحقق معه كأس بلجيكا في النسخة الماضية.

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب قلب الدفاع 25 مباراةً في مختلف المسابقات بمجموع 1686 دقيقةً، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.