جيسيكا تبلغ نهائي دورة واشنطن

بلغت الأمريكية جيسيكا بيجولا، الباحثة عن لقبها الثالث العام الجاري، نهائي دورة واشنطن المفتوحة للتنس بتخطيها الروسية دايانا شنايدر 7ـ5 و6ـ4، السبت.

وتأهلت جيسيكا، التي حققت لقبها الأول في دورات رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي أيه» في واشنطن بالذات عام 2019، إلى النهائي الرابع لها في 2026.

وتلعب الأمريكية، المصنَّفة الثالثة عالميًّا والأولى في الدورة والبالغة 32 عامًا، في نهائي الأحد أمام الفائزة من لقاء اليابانية ناومي أوساكا، الثالثة وصاحبة الألقاب الأربعة في «الجراند سلام»، والفلبينية ألكسندرا إيالا، اللتين تتواجهان للمرة الأولى.

وتغلَّبت جيسيكا على إيالا ضمن نصف نهائي دورة ميامي عام 2025 في المواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما، فيما تتعادل مع أوساكا 1ـ1 في المواجهات المباشرة، إذ تجاوزتها على الملاعب الترابية في روما عام 2021 بعد خسارتها أمامها في بكين عام 2019.

وتأمل بيجولا، التي بلغت نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الجاري، إحراز لقبها الـ 12 في رابطة اللاعبات المحترفات.