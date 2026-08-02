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لمسات القادسية

2026.08.02 | 12:33 am
أكمل فريق القادسية الأول لكرة القدم تحضيراته بمقر النادي في الخُبر تحت قيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز قبل انطلاق الموسم الجديد (المركز الإعلامي - القادسية)
لمسات القادسية

لمسات القادسية

لمسات القادسية

لمسات القادسية

لمسات القادسية

لمسات القادسية

لمسات القادسية