الرياض يعود

عاد فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى تدريباته بمقر النادي في العاصمة السعودية بعد نهاية معسكره الخارجي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الرياض)