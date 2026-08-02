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الرياض يعود

2026.08.02 | 12:34 am
عاد فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى تدريباته بمقر النادي في العاصمة السعودية بعد نهاية معسكره الخارجي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الرياض)
الرياض يعود

الرياض يعود

الرياض يعود

الرياض يعود

الرياض يعود

الرياض يعود