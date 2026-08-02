سيدات النصر أمام الاتحاد في نصف نهائي غرب آسيا

يخوض فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات تحديًا جديدًا في مشواره ببطولة اتحاد غرب آسيا 2026، الإثنين المقبل، حيث يواجه الاتحاد الأردني على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفريق النصراوي الاتحاد بعد أن أسفرت مرحلة المجموعات عن تصدُّره المجموعة الثانية، فيما حلَّ منافسه ثانيًا في المجموعة الأولى.

وتصدَّر النصر مجموعته بالعلامة الكاملة «ست نقاط» من فوزين كاسحين على الهلال السوري 5ـ0، ونفط الشمال العراقي 9ـ0. أمَّا الاتحاد، فجمع ثلاث نقاطٍ من فوزه على بنات إف سي الإماراتي 3ـ2، مقابل الخسارة أمام أكاديمية بيروت اللبناني 0ـ1.

وإذا تمكَّن النصر من تجاوز الاتحاد، فسيضرب موعدًا مع الفائز من المواجهة الثانية في المربع الذهبي بين بنات إف سي والهلال.