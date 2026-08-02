أرسنال يكتسح جيرونا برباعية

تغلَّب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، على جيرونا الإسباني 4ـ1 في مواجهةٍ تجريبيةٍ، احتضنها ملعب «مونتيليفي» في إقليم كاتالونيا وسط حضور 13540 مشجعًا على كأس «كوستا برافا» الـ 49، ضمن المعسكر الإعدادي قبل التوجُّه إلى دبلن، العاصمة الإيرلندية، الأسبوع المقبل.

وتقدَّم بطل الدوري الإنجليزي بهدفين في الشوط الأول عبر المهاجمين الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 16، واليوناني كريستوس تزوليس.

وفي الشوط الثاني، قلَّص جيرونا، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، النتيجة بهدفٍ من توقيع المدافع الإسباني أرناو مارتينيز «50».

وفي الدقائق التالية، واصل أرسنال الضغط، وسجل هدفين آخرين عبر الإنجليزي ماكس داومان، لاعب الوسط، «53»، والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس «55».

وأجرى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عديدًا من التغييرات في صفوف «المدفعجية»، بينهم لاعبون من الأكاديمية.

وسيتوجَّه الفريق إلى دبلن من أجل خوض مباراته التجريبية الثالثة قبل انطلاق الموسم الجديد حيث يلاقي ريال بيتيس الإسباني، الأربعاء، ثم يلعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني على كأس الإمارات، الأحد المقبل، ويواجه كومو الإيطالي على ملعبه، 12 أغسطس.

ويفتتح أرسنال الموسم الإنجليزي بمواجهة وصيفه مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، 16 أغسطس، وهي الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.