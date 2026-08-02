بروانهيل وسيرو يشعران الإدارة.. أزمة رواتب في الشباب

‏أتمَّ لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، السبت، ثلاثة أشهر دون تسلُّم رواتبهم الشهرية، وفقًا لمصادر خاصَّة بـ «الرياضية».

وذكرت المصادر ذاتها، أن السويسري سيرو والبريطاني جوش بروانهيل، لاعبَي الفريق، أشعرا إدارة النادي خلال الأيام الماضية بتأخُّر صرف المستحقات، مطالبَين بسرعة معالجة الملف.

وكشفت المصادر عن أن أربعة من كبار لاعبي الفريق عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعًا مع مسؤولي النادي، طالبوا فيه بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة، في ظل استمرار تأخر الرواتب، وقد تلقُّوا وعودًا بحل الملف قبل مغادرة عبد العزيز المالك، رئيس النادي، معسكر الفريق في النمسا، وعودته إلى الرياض.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اللاعب الحق في فسخ عقده من جانب واحد إذا استمر تأخر رواتبه لمدة شهرين بعد استيفاء الإجراءات النظامية، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بكامل مستحقاته المتبقية في عقده.

وتسعى إدارة الشباب إلى إنهاء أزمة المستحقات خلال الأيام المقبلة وسط ترقُّب من اللاعبين لتنفيذ الوعود، وصرف الرواتب المتأخرة، بالتزامن مع مواصلة الفريق استعداداته للموسم الجديد.

من جانبها تواصلت «الرياضية» مع عبد العزيز المالك للتعليق على الخبر، فقال نصًّا: «في أشياء غير صحيحة.. تبي تنشر انشر».