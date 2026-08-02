فترتان تجهزان الأخضر قبل المونديال

يفرض أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، تدريبات صباحية ومسائية، الأحد، ضمن معسكره في الطائف، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.



وكان الأخضر افتتح، السبت، تدريباته في الطائف، قبل دخول العرس العالمي في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبلين.

ووفق الاتحاد السعودي، استدعى الحنفوش للمعسكر 30 لاعبًا هم: عبد الله الماس، مساعد الشمري، موسى آل عيد، عبد الله النخلي، نواف الهويري، زيد البوري، نايف القحطاني، مروان اليامي، عمار ميمني، أحمد إسحاق، عبد الرحمن المامي، جواد الهاشم، حسن الدليجان، رامي الناشري، حمد الشمري، تميم الخالدي، فهد الناشري، خالد شراحيلي، سيف الصبحي، محمد السيد، زيد الغامدي، سيف القارح، عبد الله الدوسري، شامان القحطاني، نواف عبد الله، علي المكي، عوض الحقوي، فيصل علاء، علي الشمراني، فارس بوشقراء.

يُذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم، التي تضم إلى جانبه فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.