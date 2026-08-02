أبها.. بوريتش يدرس الاكتفاء بالمناورات

يدرس الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، الاكتفاء بالمناورات على ملعبه بدلًا من لعب مباراة تجريبية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الفني سيعقد اجتماعًا مع نظيره الإداري، اليومين المقبلين، لدراسة مدى الحاجة إلى خوض الفريق مباراة تجريبية من عدمها، قبل انطلاق الموسم الجديد، أو الاكتفاء بمناورات يومية عند استئناف التدريبات عقب إجازة الخمسة أيام التي منحت للاعبين السبت.

وبيّن المصدر نفسه، أن بعثة الفريق ستصل إلى مطار أبها الدولي، عند الـ 05:00 مساء الأحد، قادمة من سلوفينيا، بعد التوقف في تركيا، في حين فضّل عدد من اللاعبين المغادرة إلى الرياض وجدة، لاستغلال فترة الراحة التي منحت لهم.

وخاض الفريق الجنوبي، خلال فترة المعسكر الخارجي، ثلاث مواجهات تجريبية، خسر اثنتين أمام الشارقة الإماراتي 1ـ2 والعلا في مباراة «مغلقة» وتعادل سلبًا مع ريزه سبور التركي.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، تعاقد أبها مع تسعة لاعبين، بينهم ثلاثة أجانب، هم: الفرنسيان دونوفان ليون، حارس المرمى، ولونتيز روزيه «وسط»، والسنغالي عبدو ديالو «مدافع»، ومن المحليين، انضمَّ عبد الكريم دارسي، وفيصل الصبياني المعاران من الهلال والشباب، والحارس المخضرم مصطفى ملائكة، ومحمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وجددت عقد الرأس أخضري جوريان قاري، ومحمد حمسل، وناصر الدعجاني.

وكان أبها صعد إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بطلًا لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، متصدرًا الترتيب بـ 77 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.