دي زيربي: مصير ريتشارليسون مُعلّق

أبدى الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، سعادته بأداء الفريق، مع عودته إلى لندن، العاصمة البريطانية، من دون أي خسارة في ثلاث مباريات تجريبية، وذلك في طور تحضيرات الموسم الجديد، عقب الفوز على تشلسي 2ـ1 في سيدني.

وقال دي زيربي: «أنا سعيد لأسباب كثيرة. أولًا، لأننا قضينا 10 أيام مهمة مع بعضنا، عملنا بجهد، سعيد للعمل مع هؤلاء اللاعبين، أتطلع للعمل مع لاعبين آخرين في لندن، منهم، الأرجنتينيان رودريجو بنتانكور، ماركوس سينيسي، السنغالي باب ماتار سار، والغاني محمد قدوس».

وأمضى المدرب الإيطالي أكثر من أسبوع في نيوزيلندا وأستراليا مع فريقه للتحضير لحملة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد احتلال المركز السابع عشر في الموسم الماضي.

وفاز توتنام على أوكلاند أف سي 2ـ0 بداية، ثم تخطى سيدني أف سي بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي، قبل التغلب على جاره اللندني تشيلسي السبت، على الرغم من خوضه معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وكان الثلاثي بنتانكور، سينيسي وسار، قد خاضوا نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، فيما يواصل قدوس التعافي من إصابة.

ومنحت الجولة الاستعدادية توتنام الفرصة لبعض اللاعبين الشباب بخوض المباريات، إضافة إلى مشاركة اللاعبين الجدد مثل الإيطاليين ساندرو تونالي، وماكرو باليسترا، والإسكلتندي أندي روبرتسون.

في المقابل، أشار دي زيربي إلى أنه غير متأكد من بقاء البرازيلي ريتشارليسون، في النادي، مضيفًا :«كلاعب وكشخص، فإنه يملك سلوكًا وعقلية مذهلين، لكن في النهاية علينا أن نحترم ما يريد القيام به، بالنسبة لي، لا يزال لاعبًا مهمًا، لأنه ليس من السهل العثور على مهاجم آخر مثل ريتشارليسون، يسجل الأهداف ويعرف الطريق إلى الشباك».

ويدخل ريتشارليسون العام الأخير من عقده مع توتنام، بعدما سجل 12 هدفًا خلال الموسم الماضي.

ويلعب الفريق اللندني مباراتين تجريبيتين مع هوفنهايم الألماني، في لندن، ضمن آخر الاستعدادات للموسم المقبل.