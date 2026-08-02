من هو موري كوناتي لاعب الحزم الجديد؟

في 15 نوفمبر 1993 ولد موري كوناتي، لاعب وسط فريق الحزم الأول لكرة القدم الجديد، في مدينة كوناكري عاصمة غينيا، وبدأت علاقته بالساحرة المستديرة متأخرة نسبيًا مقارنة بكثير من أبناء جيله في القارة الإفريقية، إذ انتقل إلى ألمانيا طالبًا بعد أن وجد فرص ممارسة اللعبة محدودة في بلاده.

في أرض الألمان انضم إلى صفوف نادي ألفتر 2014 ليخوض معه 62 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ثم انتقل إلى توس إرندتيبروك موسم 2017ـ2018 فشارك في 26 لقاءً وأحرز هدفًا واحدًا، قبل أن يلتحق بفريق بوروسيا دورتموند الثاني موسم 2018ـ2019 ويخوض 23 مباراة سجل فيها 3 أهداف.

في 29 أغسطس 2019 انتقل كوناتي إلى سينت ترويدن البلجيكي مقابل 100 ألف يورو تقريبًا، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في 8 فبراير 2020 خلال الفوز 5ـ2 على يوبين وسجل الهدف الافتتاحي في تلك المباراة، واستمر مع النادي حتى 2023 مشاركًا في 64 مباراة وأحرز 5 أهداف، ثم وقع في 13 يوليو 2023 عقدًا لثلاثة مواسم مع ميخلين البلجيكي، لعب خلالها عشرات المباريات وسجل عدة أهداف قبل أن ينتهي عقده في 30 يونيو 2026 ويصبح لاعبًا حرًا.

على الصعيد الدولي استدعي كوناتي إلى منتخب غينيا للمرة الأولى في 13 مارس 2020، وشارك في قائمة موسعة لكأس أمم إفريقيا 2021، وخاض أولى مبارياته الرسمية في 3 يناير 2022 بهزيمة 0ـ3 أمام رواندا تجريبيًا، وبلغ عدد مشاركاته الدولية نحو 18 إلى 20 مباراة دون تسجيل أهداف حتى منتصف 2026، وهو الشقيق الأكبر للدولي الآخر ساكو كوناتي.

يبلغ طول كوناتي 1.91 متر ووزنه نحو 84 كجم، ويلعب عادة في مركز الوسط الدفاعي أو قلب الدفاع بقدمه اليمنى، وتقدر قيمته السوقية بنحو 500 ألف يورو.

الغيني صاحب الـ 32 عامًا، لعب حتى الآن 248 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 6 أهداف وتلقى 44 بطاقة صفراء و7 حالات طرد، وفي الموسم الماضي خاض 32 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا وتلقى 7 بطاقات صفراء.

في الأول من أغسطس 2026 أعلن نادي الحزم تعاقده رسميًا مع كوناتي قادمًا كلاعب حر بعد رحيله عن ميخلين، ليصبح ضمن صفوف الفريق في دوري «روشن».