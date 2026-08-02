أرتيتا: انتظروا صفقات «المدفعجية»

كشف الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن أن مسؤولي النادي يضخون حاليًا مزيدًا من الأموال قبل إغلاق سوق الانتقالات الجاري، وذلك في تأكيد على أن بطل الدوري الممتاز لن يقف مكتوب الأيدي، في الوقت الذي يسعى فيه «المدفعجية» للدفاع عن اللقب الأول في الدوري بعد 22 عامًا.

وأوضح المدرب الإسباني أن النادي الإنجليزي عازم على تحسين وتطوير تشكيلة الفريق، وقال بعد لقاء تجريبي انتصر فيه على جيرونا بنتيجة 4ـ1، في طور استعدادات الموسم الجديد: «نريد التحسن مثل أي فريق آخر، ويمكنكم أن تروا سوق الانتقالات وما يفعله منافسونا، وما نقوم به، لن نقف ‌مكتوفي الأيدي، ونحن طموحون جدًا فيما نقوم فيه، الفوارق ضئيلة للغاية، لأننا نريد ⁠التحسن، ⁠والمستوى سيرتفع، نحتاج إلى زيادة المنافسة داخل الفريق، وعلينا التأكد من تحديد العناصر التي يفتقر إليها أرسنال»

وكان أرسنال هادئًا نسبيًا منذ بداية سوق الانتقالات الجارية، مقارنة بمنافسيه الذين أنفقوا أموالًا طائلة مثل ‌توتنام هوتسبير، ومانشستر ‌سيتي، وتشيلسي، لكن الفريق ​الذي ‌يتخذ ⁠من ​شمال لندن ⁠مقرًا له ارتبط اسمه بالسعي للتعاقد مع برونو جيمارايش، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

وتعاقد أرسنال حتى الآن مع الفرنسي إيلان ميلييه، حارس المرمى، والمهاجم اليوناني كريستوس تزوليس، في حين انضم المدافع بييرو هينكابي بشكل نهائي إلى الفريق بعد أن شارك الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويستهل «المدفعجية» حملة الدفاع عن لقب ​الدوري الممتاز على ​أرضهم بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا، 21 أغسطس الجاري.