«جلوبو سبورت»: الهلال يستهدف ريان

وضعت إدارة نادي الهلال، البرازيلي ريان روشا، لاعب فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، ضمن أهدافها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق شبكة «جلوبو سبورت» البرازيلية، الأحد.

وأشارت الشبكة، إلى أن مسؤولي الهلال، يرون ريان البالغ من العمر 18 عامًا، خيارًا مناسبًا، كونه يملك القدرة على التطور، ولديه قيمة إعادة بيع في حال إضطر النادي إلى ذلك.

وذكرت أن الإدارة الزرقاء، تدرس تقديم عرض للنادي الإنجليزي، الذي ضمه في يناير الماضي، قادمًا من فاسكو دي جاما مقابل 35 مليون يورو.

ويعد ريان أحد الخيارات لخلافة مواطنه مالكوم أوليفيرا، الذي يبحث النادي عن تسويق ما تبقى من عقده الجاري، المتبقي فيه موسم واحد.

وارتدى ريان قميص بورنموث في 15 مباراة، حيث سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، ودخل قائمة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، إذ لعب ضد هايتي وإسكتلندا واليابان والنرويج، بمجموع 289 دقيقة، لم يسجل وصنع هدفًا واحدًا.

وانضم ريان إلى معسكر فريقه، عقب فراغه من الإجازة التي منحت للاعبين بعد الخروج أمام النرويج في دور الـ16 من كأس العالم، وشارك في المواجهة التجريبية أمام أوجسبورج الألماني، الخميس الماضي.