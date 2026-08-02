تدريب صباحي

خاض المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، تدريبًا صباحيًا، ضمن برنامجه الإعدادي (المركز الإعلامي ـ الهلال)