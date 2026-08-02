رسالة هندية تطالب بإعادة جامشيدبور

ناشد عدد من لاعبي فريق جامشيدبور الهندي الأول لكرة القدم مسؤولي مجموعة «تاتا»، مالكة النادي، إعادة النظر في قرار إيقاف نشاطه رسميًا، بعد 24 ساعة من إعلان القرار.

وبثّ مجموعة من اللاعبين مقاطع فيديو ظهروا فيها يُناشدون الملاك بالعدول عن القرار، منهم براتيك تشودهاري، مدافع الفريق، الذي قال: «كانت صدمة لنا... أبلغنا بأن النادي سيوقف نشاطه، ولن نواصل بعد كأس دوراند الجاري حاليًا».

وأضاف تشودهاري: «نود القول، نيابة عن جميع اللاعبين، نرجوكم أن تعيدوا النظر في هذا الأمر، لأنه إذا حدث ذلك، فلن تكون هذه مجرد خسارة لكرة ​القدم الهندية، بل ​ستكون خسارة كبيرة للهند، أرجوكم لا تدعوا هذا يكون صافرة النهاية لنادي جامشيدبور».

وأعلن نادي جامشيدبور انسحابه من الدوري الهندي الممتاز، الذي لم يحدد بعد موعد انطلاق موسم 2026ـ2027، في ظل عدم الانتهاء من التعاقد مع ‌شريك للبث ‌التلفزيوني.

وشهد الدوري الهندي الممتاز ​موسمًا ‌أقصر ⁠من ​المعتاد، العام الماضي، ⁠بعدما لم يجدد الاتحاد الهندي للعبة ومجموعة «ريلاينس إندستريز» شراكتهما التجارية، لينتهي بذلك التعاون الذي استمر 15 عامًا، وسط قضية منظورة أمام المحكمة العليا بشأن تطبيق النظام الأساسي الجديد للاتحاد المحلي للعبة.

وواجه ⁠الدوري الهندي، الذي يعمل بنموذج إداري جديد ‌تقوده الأندية، صعوبات ‌في النمو، حيث تحتل الهند ​المرتبة 138 على ‌مستوى العالم.

وتأسس ‌نادي جامشيدبور عام 2017 على يد إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في ⁠الهند، ⁠وفاز بدرع الفريق المتصدر لمرحلة الدوري الاعتيادية لموسم 2021ـ2022، كما بلغ نهائي كأس السوبر المحلية، العام الماضي.