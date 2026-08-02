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تدريب على الشاطئ

2026.08.02 | 04:23 pm
فرض التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، الأحد، تدريبات على أحد الشواطئ في مدينة طبرقة التونسية، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي، الذي يستمر حتى 5 أغسطس الجاري (المركز الإعلامي ـ الحزم)
تدريب على الشاطئ

تدريب على الشاطئ

تدريب على الشاطئ

تدريب على الشاطئ