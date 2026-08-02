تدريب على الشاطئ

فرض التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، الأحد، تدريبات على أحد الشواطئ في مدينة طبرقة التونسية، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي، الذي يستمر حتى 5 أغسطس الجاري (المركز الإعلامي ـ الحزم)