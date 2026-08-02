الإثنين.. المغنم يقود هجر بالتزكية

تنصّب الجمعية العمومية لنادي هجر الدكتور محمد المغنم رئيسًا لمجلس الإدارة بالتزكية، الإثنين.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، تضم قائمة المغنم كلًا من سعد السبيعي نائبًا للرئيس، والأعضاء: رافد الحيدر، ياسر الراشد، ممدوح الشعيبي، مطلق الودعاني وقسام السعيد.

وتعقد الجمعية العمومية عند الـ 04:00 عصرًا عن بُعد بحضور الأعضاء لمناقشة القوائم المرشحة عبر منصة الجمعيات العمومية والانتخابية التابعة لوزارة الرياضة، على أن يكون تسجيل الدخول إلزاميًا للجميع.

ويفتح باب الطعون بعد الجمعية العمومية مباشرة ويستمر حتى الثلاثاء من خلال رابط المنصة.

وسبق للمغنم تولي منصب نائب الرئيس أثناء فترة رئاسة حمد العريفي التي انتهت نهاية الموسم الماضي.