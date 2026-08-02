رالي فنلندا.. باجاري ينتصر ويصعد إلى الوصافة

فاز الفنلندي سامي باجاري، سائق تويوتا، برالي بلاده، الأحد، محافظًا على وصافته التي حققها خلال المرحلتين الخاصتين في اليوم الأخير، لينهي السباق متقدمًا على زميليه السويدي أوليفر سولبرج، والويلزي إلفين إيفانز.

وقال باجاري بعد الفوز: «لا أعرف ماذا أقول، كان الفوز في إستونيا إنجازًا كبيرًا، لكن الانتصار على أرض الوطن له دائمًا طعم خاص، لم تكن الأمور سهلة دائمًا بالنسبة للفنلنديين، لكن بعد رالي مجنون، نجحنا في تحقيق ذلك».

وبعد عشر جولات من أصل 14 في بطولة العالم للراليات، لا يزال إيفانز يتصدر الترتيب العام في سباق اللقب العالمي، فيما أكد الفوز الثاني تواليًا لباياري على أنه النجم الصاعد الأبرز، الموسم الجاري، كما ارتقى إلى المركز الثاني في الترتيب.

ونُقل الفرنسي سيباستيان أوجييه، سائق تويوتا، وجوليان إنجراسيا، مساعده، إلى المستشفى، السبت، بعد خروجهما عن طريق ترابي وسط الغابة بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة، عندما فقد أوجييه السيطرة على السيارة أثناء اجتياز سلسلة من المنعطفات، ما أدى إلى انقلاب سيارته مرات عدة، قبل أن تصطدم بشجرة.

وأمضى الثنائي الليل في المستشفى إجراء احترازيًا للتأكد من عدم وجود إصابات داخلية، ولم يعودا إلى الرالي للمشاركة في مرحلتي الأحد.

كما انقلبت سيارة تويوتا الخاصة بإيفانز، السبت، وأبدى شيئًا من الحرج بشأن حلوله في المركز الثالث، وقال: «كانت مجموعة من الظروف الغريبة. وأكثر من أي شيء آخر، نحن مدينون بالشكر للرجال الذين أصلحوا السيارة. نعلم دائمًا أنه يمكننا الاعتماد عليهم».