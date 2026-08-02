5 يتنافسون في سباق رئاسة اتحاد القدم

تتنافس نحو خمس قوائم في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب إغلاق باب الترشح السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن شاكر العصيمي، رئيس نادي عكاظ السابق، الذي قدم رسميًا ملف ترشحه وقائمة أعضاء مجلس إدارته إلى لجنة الانتخابات، 27 يوليو الماضي، يتنافس مع أسماء أبرزها حاتم خيمي، خالد الغامدي، بدر الرزيزاء، وأحمد الوادعي.

وفتحت الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، إثر خروج الأخضر مبكرًا من كأس العالم 2026.



وتضم قائمة العصيمي 11 عضوًا، هم: ضيف الله الثقفي، الدكتور محمد الحارثي، شرف النمري، عبد الرحمن العنزي، محمد القثامي، سامي الحمود، عبد الله الطويرقي، عبد الرحمن الأحمد، طلال الحارثي، هدى الشايب، ونوف الخماش.

ويملك العصيمي خبرات رياضية سابقة، حيث تولى رئاسة نادي عكاظ منذ 2023 إلى 2024، ويحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، ودبلومًا في الإدارة، وعمل مديرًا لإدارة التعليم في الطائف، وعضوًا للجنة المقابلات لموسم الرياض «الميدل بيست»، ووكيلًا لشركات خارجية للحج والعمرة.

ووفق الجدول الزمني لانتخابات الاتحاد، تفحص اللجنة قوائم المرشحين بدءًا من الأحد وحتى الجمعة 7 أغسطس، وتعلن عن القوائم الأوَّلية، 8 من الشهر ذاته، فيما تكشف عن القوائم النهائية، 26 أغسطس.

وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، 30 أغسطس، وتختار مجلسَ إدارةٍ جديدًا.