الاتحاد يختبر 4 قبل الاستئناف

يجري الرباعي المغربي يوسف النصيري، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، وفرحة الشمراني، لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فحوصات طبية، قبل الدخول في التدريبات الجماعية، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الطبي في النادي، سيخضع اللاعبين للفحص، بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية، قبل المشاركة في التدريبات، بعد أن غابوا عن المواجهة التجريبية الأخيرة في المعسكر الخارجي أمام ملقة.

إلى ذلك يفتح الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد في جدة، قبل المواجهة الآسيوية المرتقبة أمام الجزيرة الإماراتي 11 أغسطس الجاري، في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان مدرب الفريق منح اللاعبين إجازة، بعد عودة البعثة من إسبانيا، فجر الجمعة الماضي.

وقد بدأ الفريق الجداوي، معسكره الإعدادي في مقر النادي 7 يوليو الماضي، واستمر سبعة أيام، بعدها غادر إلى إسبانيا 14 من الشهر الماضي واستمر حتى 31 يوليو، خاض خلالها 4 مواجهات تجريبية، خسر الأولى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 2ـ3، وكذلك أمام لاس بالماس الإسباني 1ـ2، وتغلب على ريال مايوركا 4ـ2، واختتم التجارب بالتعادل أمام ملقة 2ـ2.