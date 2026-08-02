الأهلي ينتقد إعادة عبد الفتاح.. ويندد بـ «التعنت وانتهاك اللوائح»

اعترض النادي الأهلي المصري على تعيين عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق، رئيسًا للجنة الحكام المحلية، دون أن يسمِّيه، منتقدًا قراراتٍ أخرى لاتحاد كرة القدم، مُحذِّرًا من إثارة الأزمات.

وعبَّر النادي، في بيانٍ الأحد، عن تفاجُئه من إصدار الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات التي «لا تدعو إلى التفاؤل بما هو قادم بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي».

وانتقد إسناد الاتحاد رئاسة لجنة الحكام الرئيسة فيه إلى عصام عبد الفتاح، الحكم المونديالي السابق وخبير التحكيم.

وجاء في البيان: «قام اتحاد ‏الكرة بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسؤول سبق أن تولى هذه المهمة ولم يوفّر العدالة ‏لغالبية الأندية وفي مقدمتها النادي الأهلي وجاء بمصطلحات غريبة مثل الاحتواء وروح ‏البروتوكول، وهو ما دفع النادي حينذاك إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس».

ووصف الأهلي، في ذات السياق، تصريحاتٍ حديثةً لمحمود عاشور، عضو لجنة الحكام الجديدة، وحكم تقنية الفيديو VAR في مباراة الفريق الأحمر وسيراميكا كليوباترا، في أبريل الماضي ضمن الدوري المصري الممتاز، بأنها «كارثية وتمثل نقطة سوداء في جبين منظومة التحكيم المحلية».

وكشف عاشور، في برنامجٍ حواريّ على منصة «يوتيوب»، عن اقتناعه بأن «الأحمر» كان يستحق الحصول على ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بالتعادل 1ـ1.

وأشار إلى رفض محمود وفا، حكم الساحة، احتسابها لاقتناعه بعكس ذلك رغم مناقشته حول الحالة.

وفي تصريحاتٍ لإحدى القنوات التلفزيونية، أيَّد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام السابقة، رأي عاشور، وعدَّ وفا مخطئًا في قراره.

وعدّ الأهلي ما ذكره عاشور وجريشة كشفًا لـ «تعنت غير مبرر» من جانب حكم المباراة، حرم الفريق من ركلة جزاء صحيحة.

ورأى النادي أن جريشة أشير بوضوح، في جزءٍ من تصريحاته، إلى «تدخل شخص من خارج منظومة الاتحاد في عمل لجنة الحكام».

وتطرّق بيان «القلعة الحمراء» إلى ما سمّاه «انتهاكًا علنيًا للوائح اتحاد القدم». وأكمل: «من لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ‏ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميّز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سدادًا وعقوده صحيحة ‏وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة، وتناسى أن هناك حقوقًا مشروعة متعارف عليها ‏عالميًا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية».

وهاجم النادي تأخّر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، في الإعلان عن رفض الاتحاد الإفريقي مقترحه زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال القارة.

وجاء في البيان: «عندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارًا لتحديد ‏الأندية الحاصلة على الرخصة الإفريقية».

واختتم البطل التاريخي للكرة المصرية بيانه بالقول إن التصريحات الأخيرة وقرارات واختيارات اتحاد القدم لا تدعو إلى «التفاؤل أو التعاون»، وشدد: «على الاتحاد أن يتحمل مسؤولياته»، متطلعًا إلى «إعادة الأمور لنصابها خدمةً للكرة المصرية».